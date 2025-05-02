Трамп возглавит парад в честь 250-летия армии США

Военный парад в честь 250-летия вооруженных сил США планирует возглавить американский президент Дональд Трамп, 2 мая сообщила глава Совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли, сообщает телеканал Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии