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Сын Негрейры советовал игрокам «Барсы», как вести себя с определенными судьями. Неймару и Суаресу предлагалось не симулировать, Альбе и Бускетсу – не спорить

Игроки «Барселоны» получали советы, как играть при определенных судьях. Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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