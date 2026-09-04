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В США расследуют возможную связь вакцинации от COVID‑19 со смертями военных

В США расследуют возможную связь вакцинации от COVID‑19 со смертями военных

Министр здравоохранения и глава Пентагона инициировали проверку Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди‑младший и глава Пентагона Пит Хегсет запустили расследование, призванное выяснить, могли ли прививки от COVID‑19 стать причиной гибели американских военных.

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