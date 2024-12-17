Молдавии предрекли потерю российского газа из-за решений Украины

Аналитик Юшков: для Молдавии велик риск потери российского газа Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с РИА Новости предрек потерю Молдавией российского газа из-за решения Украины прекратить транзит после истечения срока контракта с «Газпромом».
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