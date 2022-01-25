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Количество смертей от ковида в Кузбассе выросло до рекордных 9 в сутки

Количество смертей от ковида в Кузбассе выросло до рекордных 9 в сутки

Уровень смертности от коронавируса в Кузбассе в январе уже превышает показатели декабря и ноября. С начала месяца от COVID-19 умерло 138 пациентов, тогда как за весь декабрь официально было зарегистрировано 134 смертельных случая, а в ноябре 111.

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