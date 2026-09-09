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Царьград

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В Чите 64 несовершеннолетние девушки стали матерями в 2026 году

В Чите 64 несовершеннолетние девушки стали матерями в 2026 году

В Чите на форуме «Моя земля — моя семья» озвучили статистику ранних родов среди несовершеннолетних. По информации психолога Забайкальского перинатального центра Надежды Петуниной, в 2026 году матерями стали 64 девушки, не достигшие совершеннолетия.

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