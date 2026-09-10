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Спорт Уик-Энд

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Сыграют ли Вендел и Мантуан с «Локомотивом»? Перед субботним матчем Семак объявил решение

Сыграют ли Вендел и Мантуан с «Локомотивом»? Перед субботним матчем Семак объявил решение

Сегодня на базе «Зенита» в Удельном парке состоялась открытая тренировка команды перед матчем 8-го тура РПЛ с «Локомотивом».

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