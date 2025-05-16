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Суд отказал Егору Криду во взыскании 1 млн рублей с Мизулиной

Суд отказал Егору Криду во взыскании 1 млн рублей с Мизулиной

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отказал отменять решения нижестоящих судов по его иску Егора Крида (Егор Булаткин) к Ассоциации «Лига Безопасного Интернета» и ее главе Екатерины Мизулиной.

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