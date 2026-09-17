СМИ: Саудовская Аравия попросила союзников помочь с ПВО

Саудовская Аравия, по данным AP, столкнулась с сокращением запасов ракет-перехватчиков и попросила Францию, Британию, Пакистан и Египет помочь с ПВО.
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