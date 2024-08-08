Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров

© скриншот видео Два майора / Telegram2 дня назад 3,1K прочитали Ранним утром во вторник, 6 августа, в телеграм-каналах военкоров и журналистов начали появляться сообщения о том, что ВСУ пытаются прорвать российскую госграницу в Курской области Ясность внесло официальное сообщение исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова.