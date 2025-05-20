Какие условия Москва и Киев выдвинут в меморандуме

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Россия готова обсуждать варианты прекращения боевых действий на какие-то периоды, но это при условии достижения договоренностей по другим ключевым моментам, включая признание российских территорий, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
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