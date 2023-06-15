Татьяна Монтян: Африканские лидеры примут участие в переговорах о мирном урегулировании в Украине: узнайте детали

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: 17 июня в Петербурге примут делегацию представителей африканских государств, которые приедут обсуждать мирное урегулирование в Украине.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: 17 июня в Петербурге примут делегацию представителей африканских государств, которые приедут обсуждать мирное урегулирование в Украине.
Свежие комментарии