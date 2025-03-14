Ирак пообещал поддержку суверенитету Сирии

Приверженность Ирака единству Сирии и защите ее религиозного и культурного многообразия в ходе переговоров с министром иностранных дел Сирии Асаадом аль-Шибани, подтвердил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани, который прибыл в Багдад ранее, 14 марта сообщает Shafaq News.