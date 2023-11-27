В знаменитом музее-аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных

Ударом стихии затопило один из залов севастопольской достопримечательности — музея-аквариума.Несколько сотен морских животных погибли в Севастопольском морском аквариуме-музее в результате затопления зала, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии