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Аргументы недели

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Татьяне Брухуновой отказали в визе на «Неделю моды» в Милане

Татьяне Брухуновой отказали в визе на «Неделю моды» в Милане

Жене Евгения Петросяна впервые за 13 лет не дали визу для поездки в Европу — итальянское посольство отказало без объяснения причин.

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