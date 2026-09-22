Татьяне Брухуновой отказали в визе на «Неделю моды» в Милане

Жене Евгения Петросяна впервые за 13 лет не дали визу для поездки в Европу — итальянское посольство отказало без объяснения причин.
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