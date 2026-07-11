Энтузиасты нашли способ видеть скрытый HotSpot на GeForce RTX 50

Компания Nvidia заблокировала доступ к датчику температуры HotSpot для видеокарт GeForce RTX 50. Распространённые утилиты вроде GPU-Z и HWiNFO не видят этот параметр, из-за чего пользователи не могут отследить критические перегревы.
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