В вестибюле станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро начались отделочные работы

Основные конструкции подземного вестибюля станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро установлены. Теперь началась черновая отделка помещения, сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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