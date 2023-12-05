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В вестибюле станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро начались отделочные работы

В вестибюле станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро начались отделочные работы

Основные конструкции подземного вестибюля станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро установлены. Теперь началась черновая отделка помещения, сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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