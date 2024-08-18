РЖД недовезли грузы до портов. Уголь выметают из Мурманска. ВСМ обойдётся без китайцев. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было создание морской коллегии России, падение грузооборота российских портов на 3,1% за семь месяцев и предложение губернатора Мурманской области перенести перевалку угля в Лавну.
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