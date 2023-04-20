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Военный эксперт Колясников описал текущее положение ВС Украины в зоне СВО как "цугцванг"

Военный эксперт Колясников описал текущее положение ВС Украины в зоне СВО как "цугцванг"

Чтобы сейчас ни делало украинское командование, поражения ВС Украины нельзя избежать, убежден военный эксперт Сергей Колясников, пишет "Свободная пресса".

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