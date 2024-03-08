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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Dragon's Dogma 2 стал доступен Редактор персонажей; данные переносятся в полную...

Для Dragon's Dogma 2 стал доступен Редактор персонажей; данные переносятся в полную...

Для Dragon's Dogma 2 стал доступен Редактор персонажей; данные переносятся в полную версию игрыВ течение нескольких недель предполагалось, что Dragon’s Dogma 2 получит игровую демо-версию перед запуском (на основании активности в Steam).

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