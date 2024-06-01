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Новости Тамбова

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Жители Тамбовской области очень недовольны тем, что мусор не вывозится

Жители Тамбовской области очень недовольны тем, что мусор не вывозится

Жители Тамбовской области продолжают жаловаться на заваленные коммунальными отходами контейнерные площадки и некачественную работу регионального оператора по обращению с ТКО – АО «Тамбовская сетевая компания».

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