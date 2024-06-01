Жители Тамбовской области очень недовольны тем, что мусор не вывозится

Жители Тамбовской области продолжают жаловаться на заваленные коммунальными отходами контейнерные площадки и некачественную работу регионального оператора по обращению с ТКО – АО «Тамбовская сетевая компания».
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