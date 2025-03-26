В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна ПрокофьеваВ Белгородской области, вблизи границы с Украиной, трагически погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева, работавшая над выполнением своего профессионального задания.
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