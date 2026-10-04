В МИД России не получали уведомлений из Астаны о плате для россиян при въезде

Москва не получала уведомлений из Астаны о плате для россиян за электронное разрешение на въезд в республику, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
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