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В МИД России не получали уведомлений из Астаны о плате для россиян при въезде

В МИД России не получали уведомлений из Астаны о плате для россиян при въезде

Москва не получала уведомлений из Астаны о плате для россиян за электронное разрешение на въезд в республику, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

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