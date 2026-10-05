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Мировое обозрение

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Путин разрешил реорганизацию «ЮниКредит Банка» и приобретение 100% его акций

Путин разрешил реорганизацию «ЮниКредит Банка» и приобретение 100% его акций

Главное в тезисах: Разрешение получено: Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее реорганизовать «ЮниКредит Банк» и выкупить 100% его акций у итальянской UniCredit S.

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