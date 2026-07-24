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Царьград

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Пентагон внёс 33 российских вуза в список угроз безопасности США

Пентагон внёс 33 российских вуза в список угроз безопасности США

Политолог Малек Дудаков прокомментировал включение МГУ и ВШЭ в чёрный список Пентагона, что, по его мнению, направлено на ограничение научного сотрудничества с Россией.

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