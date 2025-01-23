На Ямале осудили мать и дочь за попытку отравить вышедшего из тюрьмы родственника

Отправившиеся в колонию мать и дочь из города Лабытнанги. Обложка © t.me/mash Суд в Ямало-Ненецком автономном округе огласил приговор женщине и её 26-летней дочери, которые задумали отправить родственника, приходящегося им сыном и братом.