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На Ямале осудили мать и дочь за попытку отравить вышедшего из тюрьмы родственника

Отправившиеся в колонию мать и дочь из города Лабытнанги. Обложка © t.me/mash Суд в Ямало-Ненецком автономном округе огласил приговор женщине и её 26-летней дочери, которые задумали отправить родственника, приходящегося им сыном и братом.

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