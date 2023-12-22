Год 2024-й станет точкой отчета для многих: астрологический прогноз на предстоящий год для России и мира Ирэн ОрлонскаяЧуть больше недели остается до встречи самого радостного и волшебного праздника — Нового года.
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