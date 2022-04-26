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Умер директор Симфонического оркестра Валерий Бобков

Прощание с заслуженным работником культуры РФ состоится 28 апреля в карельской филармонии Сегодня на 58-м году жизни умер директор Симфонического оркестра, концертмейстер группы ударных инструментов Валерий Бобков, сообщили в карельской филармонии.

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