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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимо Вернер: «Месси – лучший игрок в истории футбола, Роналду на том же уровне. Грустно, что их соперничество уходит в прошлое. Но появляется место для новых игроков»

Нападающий « Сан-Хосе Эрткуэйкс »  Тимо Вернер высказался о завершении карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины .

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