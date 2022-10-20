Закон, порядок, государство

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Автоинспекторы Ставрополья помогли доставить в больницу пожилого мужчину с сердечным приступом

В Госавтоинспекцию Ставропольского края обратилась жительница Буденновска со словами благодарности в адрес сотрудников ДПС, оказавших помощь ее близкому родственнику.

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