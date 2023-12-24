Пожарный из Миллерово Александр Добрынин победил в конкурсе донского МЧС

В преддверии Дня спасателя Российской Федерации, который ежегодно отмечается в нашей стране 27 декабря, в донском МЧС прошел смотр-конкурс на лучшее состояние условий охраны труда и на звание «Лучший специалист по охране труда».
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