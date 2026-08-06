Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Без каких органов человек может прожить

Человеческое тело с точки зрения эволюции — конструкция удивительная, но далеко не идеальная. В нём есть детали, доставшиеся от предков-приматов, и органы, без которых современная медицина давно научилась обходиться.

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