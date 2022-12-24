FiNE-NEWS

1 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Все будут найдены и уничтожены!!Где сейчас Яценюк...
  • Георгий Михалев
    Все оборудование, на котором можно делать эти допотопные процессоры, за рубежом. Там и заказывают.Россия не может п...
  • Юрий Иванов
    Отпустите армян и выгоните их к черту с нашей территории. И посмотрим через год, где будет Это.Премьер Армении п...

Мог ли выжить Джек из “Титаника”: отвечают ученые, каскадеры и Джеймс Кэмерон

Мог ли выжить Джек из “Титаника”: отвечают ученые, каскадеры и Джеймс Кэмерон

Главная загадка века, кажется, наконец-то решена. Ответ на нее понравится не всем. Можно ли было избежать гибели Джека Доусона в “Титанике” Джеймса Кэмерона?  Ответить на этот вопрос пытаются фанаты фильма, ученые, актеры и даже сам режиссер.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх