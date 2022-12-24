Мог ли выжить Джек из “Титаника”: отвечают ученые, каскадеры и Джеймс Кэмерон

Главная загадка века, кажется, наконец-то решена. Ответ на нее понравится не всем. Можно ли было избежать гибели Джека Доусона в “Титанике” Джеймса Кэмерона? Ответить на этот вопрос пытаются фанаты фильма, ученые, актеры и даже сам режиссер.