Новая пенсионная реформа Мишустина? Рассказываем, что ждет российских пенсионеров

Знаете ли вы, что сейчас вовсю готовится новая пенсионная реформа? Пока не стоит пугаться, ведь каких-либо официальных заявлений по этому поводу нет, но действия властей в явном виде показывают, что изменениям в пенсионной системе быть! Возможно, изменения будут даже в лучшую сторону Общественное ….