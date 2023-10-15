Новая пенсионная реформа Мишустина? Рассказываем, что ждет российских пенсионеров

Знаете ли вы, что сейчас вовсю готовится новая пенсионная реформа? Пока не стоит пугаться, ведь каких-либо официальных заявлений по этому поводу нет, но действия властей в явном виде показывают, что изменениям в пенсионной системе быть! Возможно, изменения будут даже в лучшую сторону Общественное ….
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