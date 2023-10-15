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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Новая пенсионная реформа Мишустина? Рассказываем, что ждет российских пенсионеров

Знаете ли вы, что сейчас вовсю готовится новая пенсионная реформа? Пока не стоит пугаться, ведь каких-либо официальных заявлений по этому поводу нет, но действия властей в явном виде показывают, что изменениям в пенсионной системе быть! Возможно, изменения будут даже в лучшую сторону Общественное ….

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