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Саутгейт может не взять на ЧМ-2022 непривитых игроков из-за правил Катара о самоизоляции (Daily Mail)

Тренер сборной Англии может не взять на чемпионат мира непривитых футболистов. Гарет Саутгейт рассматривает вариант такой вариант, утверждает Daily Mail.

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