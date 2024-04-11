“Интерстеллар” Кристофера Нолана перевыпустят в формате IMAX 70MM “Интерстелла...

“Интерстеллар” Кристофера Нолана перевыпустят в формате IMAX 70MM“Интерстеллар” это эпический фильм режиссера Кристофера Нолана, который завоевал сердца зрителей своим потрясающим визуальным исполнением, глубоким сюжетом и эмоциональной глубиной.
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