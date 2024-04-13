Португалия обратилась к Ирану за разъяснениями из-за захвата судна

Португалия связалась с Тегераном для получения разъяснений по факту захвата иранскими военнослужащими Корпуса стражей исламской революции (КСИР) связанного с Израилем португальского контейнеровоза MSC Aries.
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