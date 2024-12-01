Бизнес и общественная деятельность: истории успеха крымчан, которых беспощадная судьба усадила в инвалидные коляски

С предельной деликатностью их принято называть людьми с ограниченными возможностями. Глядя на истории успеха крымчан, которых беспощадная судьба усадила в инвалидные коляски, язык не повернётся назвать их личностные возможности ограниченными.
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