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Легализовать и внести в реестр: что ждет владельцев квартир и мини-гостиниц в Крыму

Легализовать и внести в реестр: что ждет владельцев квартир и мини-гостиниц в Крыму

Необязательность исполнения законов некоторыми гражданами и попытки схитрить со статусом «туристического жилья» станут подводными камнями для успешной реализации нового законопроекта, который может коснуться владельцев туристической недвижимости.

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