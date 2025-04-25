Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому ничего не остаётся, кроме как пытаться рассорить РФ и США, у которых в последнее время налаживается конструктивный диалог.
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