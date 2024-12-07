WSJ: Должностные лица из Египта и Иордании предложили Асаду покинуть Сирию

Президенту Сирии Башару Асаду рекомендовали покинуть свою страну. С таким предложением выступили должностные лица из Египта и Иордании, сообщила 6 декабря американская газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.
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