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Не прощаться, не доминировать: 7 «не» в общении с собакой — о них должен знать каждый хозяин

Не прощаться, не доминировать: 7 «не» в общении с собакой — о них должен знать каждый хозяин

Собаку заводят для радости, любви, комфортных совместных прогулок. Но как быть, когда все идет не так? Чтобы питомец слушался, не громил квартиру и не ходил в туалет дома, необходимо знать несколько важных правил.

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