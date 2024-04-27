Страна и люди
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Страна и люди

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Что изменится для россиян в мае

Что изменится для россиян в мае

Какие законы вступают в силу с 1 маяКирилл Кухмарь/ТАСС В России начнут дорожать игристые вина, просроченная «молочка» не дойдет до покупателя, а клиенты банков смогут без комиссии переводить со счета на счет до 30 млн рублей.

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