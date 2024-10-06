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Подросток случайно застрелил друга из ружья в Якутии

Подросток случайно застрелил друга из ружья в Якутии

Мальчики из любопытства достали оружие из сейфа.фото: vk.com/skr.sverdlovsk--> В якутском селе Кердем 16-летний подросток случайно застрелил своего 14-летнего приятеля, сообщает 6 октября пресс-служба регионального управления СК РФ.

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