Хавбек «Сосьедада» Барренечеа о выходе в плей-офф ЛЧ: «Надеюсь, сможем продолжать в том же духе. Участие в таких матчах делает нас известными»

Хавбек басков высказался после матча с «Бенфикой» (3:1). «Лига чемпионов – лучший турнир. Все команды хотят играть в нем.
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