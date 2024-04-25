Для строительства новых микрорайонов в частном секторе Омска планируют снести около 900 жилых домов. Среди них есть и многоквартирные.
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Для строительства новых микрорайонов в частном секторе Омска планируют снести около 900 жилых домов. Среди них есть и многоквартирные.