Как имя Наталья влияет на его обладательницу: судьба, характер и совместимость Алёна ЮрьеваИмя Наталья, происходящее от латинского слова «natalis», имеет значение «рождественский» или «относящийся к рождению».
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