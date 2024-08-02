Захарова рассказала об отношении россиян к Пугачевой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с журналистами радио Sputnik поделилась собственным мнением относительно того, изменилось ли отношение россиян к певице Алле Пугачевой на фоне последних скандалов вокруг ее имени .
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