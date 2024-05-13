Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

В 2024 году власти займутся четырьмя станциями МЦД-3 В столице в августе прошлого года было запущено наземное метро между Зеленоградом и Раменским, что позволило связать крупнейшие промышленные кластеры столицы и области, а также улучшить транспортную доступность жителей более 20 районов.