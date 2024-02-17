В столице Поморья завершаются региональные Молодежные Дельфийские игры

Они собрали 1100 участников из шестнадцати муниципалитетов Архангельской областиОни собрали 1100 участников из шестнадцати муниципалитетов Архангельской областиВ рамках соревнований, проходящих с 14 по 17 февраля, участники представляют свои таланты в восемнадцати номинациях.